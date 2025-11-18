¿Qué Carreteras Cerrarán por Megabloqueo Nacional de Transportistas 2025? Fecha y Duración

El Megabloqueo Nacional Transportistas 2025, prevé diversas afectaciones a las principales vialidades del país debido al cierre de carreteras, ¿cuáles se verán afectadas y cuánto tiempo durarán las protestas?

De acuerdo con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), estas movilizaciones son para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras y autopistas, ya que son víctimas constantes de varios delitos, como extorsiones y robos.

Se va a estar haciendo una manifestación en todo el país para exigir mayor seguridad y protección en nuestras carreteras. Esperamos tu comprensión

Asimismo, refirieron que las medidas que exigen no solo benefician a los conductores, también a los usuarios de esas vialidades que toman esos caminos para llegar a sus destinos.

¿Qué exigen los transportistas?

Entre las exigencias que harán durante el Megabloqueo Nacional Transportistas 2025, se encuentran las siguientes:

Cierre definitivo de entradas y salidas irregulares a carreteras

Paradores seguros

Creación de fiscalías especializadas a denuncias de transporte de carga

Botones de auxilio en diversos puntos de mayor índice delictivo

Cámaras de seguridad en rutas peligrosas

Patrullaje continúo de Guardia Nacional

Acción y reacción inmediata ante una denuncia por robo

Implementación de drones para identificar a delincuentes y unidades sospechosas

Mayor cobertura de red para celulares

El Megabloqueo Nacional Transportistas 2025 se prevé para este lunes 24 de noviembre. Sin embargo, con líderes de los transportistas, este bloqueo puede ser "indefinido", en caso de no tener respuesta de las autoridades mantendrán los cierres.

¿Qué carreras van a cerrar en el Megabloqueo Nacional Transportistas 2025?

La movilización está prevista para comenzar desde la mañana del lunes 24 de noviembre, hasta el momento no han informado la hora exacta del arranque de los cierres ni los tramos carreteros, sin embargo, informaron que esto lo informarán entre viernes y el fin de semana.

Se prevé que las mayores afectaciones estén en la Ciudad de México y Estado de México, en las siguientes vialidades al ser las de mayor afluencia.

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Cuernavaca

Pero ojo, porque se trata de bloqueos a nivel nacional, así que se espera que se sumen transportistas de estados como

Sinaloa

Chihuahua

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Te hacemos una invitación para que no salgas a carreteras, pidieron

