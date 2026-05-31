Resultado México vs Australia Hoy: Cómo Quedó el Partido Amistoso Internacional, Resumen y Goles

México venció 1-0 a Australia en amistoso con gol de Johan Vásquez al 27'; el partido se disputó en el Rose Bowl de Pasadena.

Resultado México vs Australia Hoy: Cómo Quedó el Partido Amistoso Internacional, Resumen y GolesJordan Bos (5) de Australia y Orbelín (17) de México durante un combate de despedida del MexTour el sábado 30 de mayo de 2026 en Pasadena, California. Foto: AP

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¡Victoria de México! Johan Vásquez marca al 27' y el Tri vence 1-0 a Australia en el amistoso en Pasadena. Conoce cómo Aguirre cambió el juego y las estadísticas finales.

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