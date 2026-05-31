Resultado México vs Australia Hoy: Cómo Quedó el Partido Amistoso Internacional, Resumen y Goles

México derrotó 1-0 a Australia este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California, en un amistoso internacional donde el único gol llegó a través del defensor Johan Vásquez al minuto 27. El partido también dejó un gol tricolor anulado que se quedó en el camino.

El gol que definió el amistoso

Johan Vásquez abrió el marcador al 27' con asistencia de Alexis Vega para darle ventaja al Tri, que ya no la soltó. En la segunda mitad, México tuvo al menos una anotación más que el central anuló por una jugada que no esperó a su silbatazo.

¿Cómo quedaron las estadísticas al final?

Con el pitazo final en el 90+6', los números reflejaron la superioridad mexicana durante los 90 minutos:

Posesión: México 65% — Australia 35%.

Remates totales: México 10 — Australia 5.

Remates al arco: México 4 — Australia 2.

Tiros de esquina: México 5 — Australia 3.

Faltas: 8 por equipo.

Los cambios que movió Aguirre

Javier Aguirre renovó prácticamente toda la alineación al arranque del segundo tiempo. Al 47', Guillermo Ochoa relevó a Raúl Rangel en la portería y César Huerta entró por Orbelín Pineda. Dos minutos después, Santiago Giménez sustituyó a Guillermo Martínez e Israel Reyes Romero tomó el lugar de Jorge Sánchez en la defensa.

Huerta recibió tarjeta amarilla al 52', apenas tres minutos después de ingresar. Fue la única amonestación del Tri en todo el partido.

Por su parte, Australia realizó sus últimos movimientos al 81' y al 90': Nestory Irankunda por Mohamed Touré, Aziz Behich por Jordan Bos, Awer Mabil por Jackson Irvine y Cameron Burgess por Lucas Herrington.