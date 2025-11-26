Realizan Operativo en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez; Trasladarán a Internos

Durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre se llevó a cabo un operativo al interior del Cereso Estatal Número 3 de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, alrededor de las 6:00 de la mañana arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, quienes permanecieron en el exterior resguardando el perímetro del penal.

Según primeros reportes, en el interior se inició una revisión general en todas las áreas del centro penitenciario. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es el objetivo del operativo. Cabe mencionar que el martes 25 de noviembre fue localizado sin vida un joven interno de 22 años, recluido desde el pasado 21 de noviembre de este año por el delito de robo calificado.

Trasladarán a Reos a Otros Penales

Tras varias horas de operativo, se informó que se trasladaran personas privadas de la libertad a otros penales del país. En un principio se mencionó que podrían ser cuatro internos; sin embargo, la cifra fue confirmada en dos reos, quienes serán enviados a un penal federal en el estado de Guanajuato.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre la identidad de los reclusos que serán trasladados. Se espera que sus nombres se den a conocer una vez que sus familias hayan sido notificadas. Asimismo, se prevé que las autoridades informen en las próximas horas el motivo del operativo y los resultados de la revisión realizada en el Cereso.

Operativos en Ceresos de Chihuahua: ¿Cuáles son los Protocolos que Realizan?

