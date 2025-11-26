¿Qué Carreteras Están Cerradas en Chihuahua Hoy 26 de Noviembre? Bloqueos Totales y Parciales

Por tercer día consecutivo, continúan los bloqueos en carreteras y vías ferroviarias de Chihuahua, encabezados por productores agrícolas y transportistas en protesta contra diversas decisiones del Gobierno Federal. Las afectaciones se mantienen en puntos estratégicos de la red carretera estatal.

De acuerdo con el reporte emitido de este miércoles 26 de noviembre, las condiciones actuales de circulación son las siguientes:

Cierre parcial (solo paso a vehículos particulares y de emergencia):

Carretera Gómez Palacio–Jiménez, tramo Jiménez–Zavalza, Km 230+000

Cierre total en:

Carretera México 45 Ciudad Juárez, tramo Chihuahua–Delicias, Km 167+000

Carretera Ascensión–Janos, Km 177+000

Lista Completa de Carreteras con Bloqueos Hoy por parte de Transportistas y Agricultores

Anuncian apertura temporal en el punto Jiménez–Zavalza

Las autoridades señalan que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, por lo que se recomienda atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad en cada punto de bloqueo y considerar rutas alternas cuando sea posible.

Noticia relacionada: Bloqueos en Chihuahua Hoy Cumplen 24 Horas: ¿Dónde Están los Cierres Carreteros y Fronterizos?

Asimismo, se informó que el punto Jiménez–Zavalza contempla una apertura temporal durante el día para permitir el desahogo del tráfico acumulado. El monitoreo continuará de manera permanente y la información será actualizada conforme evolucionen las protestas y la movilidad en la región.

Noticias recomendadas: