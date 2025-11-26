Realizan Traslado Aéreo de Reos del Cereso No.3 de Ciudad Juárez a Guanajuato

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) llevó a cabo este miércoles 26 de noviembre un traslado aéreo de dos Personas Privadas de la Libertad (PPL’s) como parte de las acciones para reforzar la gobernabilidad en el sistema penitenciario de Chihuahua. Los internos identificados como Lorenzo Adrián “N” y Sergio Andrés “N” y/o Jorge Antonio “N”, fueron movilizados del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez hacia el Centro Federal de Reinserción Social No. 12, ubicado en el estado de Guanajuato.

La dependencia explicó que esta medida forma parte de la estrategia institucional para garantizar el control al interior de los penales, reducir riesgos operativos y mantener un adecuado orden penitenciario.

Operativo simultáneo deja aseguramientos en módulos del penal

De manera paralela, la SSPE encabezó una revisión extraordinaria en el Cereso No. 3, enfocada en la detección de objetos prohibidos. La inspección fue reforzada con la participación de 310 elementos de diversas corporaciones, entre ellas la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Operación Juárez, Despliegue Policial y Detectives del Estado Mayor.

Durante el operativo, los grupos tácticos ingresaron a los diferentes módulos del penal, donde se logró el aseguramiento de:

20 puntas hechizas.

Seis pipas hechizas.

Dos resistencias elaboradas de manera artesanal.

Cinco teléfonos celulares.

Cuatro relojes.

Un cuadro de cargador.

Una bocina hechiza.

Todos los objetos fueron retirados conforme a los protocolos establecidos para preservar el orden y la seguridad dentro del Cereso.

La SSPE reiteró que estas acciones continuarán de manera periódica, con el propósito de fortalecer la gobernabilidad, evitar riesgos internos y garantizar condiciones seguras tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal operativo.

