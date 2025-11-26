¿Cuándo Inician las Vacaciones de Invierno 2025 en Chihuahua? Este Día de Diciembre Empiezan

La Subsecretaría de Educación en Chihuahua de la Zona Norte informó que el viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el último Consejo Técnico Escolar del año 2025, por lo que las escuelas de educación básica no tendrán clases ese día. De acuerdo con el calendario vigente, el periodo vacacional iniciará formalmente el lunes 22 de diciembre, dando paso al descanso de invierno para estudiantes y personal educativo.

La autoridad educativa detalló que este cierre de actividades corresponde a las disposiciones establecidas para el ciclo escolar en curso y permitirá a maestros y directivos realizar los procesos administrativos previos al inicio del próximo año académico.

Te podría interesar: Cae en en Hidalgo del Parral, Chihuahua el Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional

Docentes regresarán antes por talleres y actualizaciones

El Departamento de Comunicación Social precisó que, aunque los alumnos volverán a las aulas hasta el 12 de enero, los docentes y directivos deberán retomar actividades desde el miércoles 7 de enero, cuando iniciará un taller intensivo dirigido a directivos. Posteriormente, el jueves 8 y viernes 9 se llevarán a cabo sesiones de actualización académica enfocadas en estrategias de enseñanza y fortalecimiento pedagógico.

Estas jornadas formativas, de carácter obligatorio, tienen como objetivo reforzar el desempeño docente, actualizar criterios de evaluación e incorporar nuevas herramientas que faciliten la mejora continua dentro del aula. La dependencia reiteró que estos espacios de capacitación buscan elevar la calidad educativa mediante la profesionalización constante de quienes integran la estructura escolar.

Sigue Alza del Virus Coxsackie en Chihuahua; Suma 464 Casos

De acuerdo con las cifras oficiales, en la Zona Norte de Chihuahua saldrán de vacaciones 294 mil estudiantes de educación básica, además de cerca de 12 mil docentes, quienes retomarán actividades en diferentes fechas según su área de responsabilidad.

Historias recomendadas: