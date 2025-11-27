Realizarán Pruebas Gratuitas de VIH y Sida en Chihuahua; Te Decimos Cuándo

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, la institución benéfica Fátima IBP llevará a cabo pruebas gratuitas de VIH, hepatitis C y sífilis el próximo lunes 1 de diciembre en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua. La jornada se llevará a cabo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde.

De acuerdo con datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), dependiente del Gobierno federal, se estima que en México 400 mil personas viven con VIH, pero alrededor de 80 mil no lo saben. Por ello, las organizaciones de salud recalcan la importancia de realizarse una prueba.

Los Resultados se Obtienen en 10 Minutos

Karla Arellano, directora de Fátima IBP, invitó a la comunidad a aprovechar esta jornada gratuita, en especial a quienes hayan tenido relaciones sexuales sin protección o consuman algún tipo de droga. Señaló que el procedimiento es ágil: primero se llena el cuestionario, después se realiza la prueba y el resultado se entrega en un tiempo aproximado de 10 minutos.

Que si consume algún tipo de drogas, si ha tenido prácticas sexuales que pudieran ser de riesgo; esa información se toma en cuenta para el cuestionario. Se hace la prueba y los resultados se entregan en 10 minutos. En caso de que alguien salga positivo en sus resultados, se le da acompañamiento más específico y se canaliza a la institución; aquí lo importante es que las personas mantengan adherencia a su tratamiento.

