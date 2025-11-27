¿Quieres Vender tu Vehículo? Así Puedes Hacerlo de Forma Segura en Chihuahua

Durante la temporada decembrina aumenta la compra y venta de vehículos debido al flujo adicional de dinero. Por ello, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua invita a la ciudadanía a utilizar la llamada Zona Segura, ubicada en las comandancias de la capital. Este es un espacio vigilado donde agentes y personal jurídico acompañan las transacciones con el fin de evitar fraudes y brindar mayor seguridad a la comunidad.

El servicio es completamente gratuito y está disponible los lunes, miércoles y sábados en distintos horarios, además de contar con la opción de agendar una cita telefónica. Con estas medidas, las autoridades buscan que quienes realizan este tipo de acuerdos tengan mayor tranquilidad al momento de comprar o vender un vehículo.

Verificación del Vehículo y Prevención de Fraudes

Brandon Leyva, elemento de la Policía Municipal, señaló que los ciudadanos pueden acudir para verificar el número de serie del vehículo y confirmar que la factura coincida y se encuentre en regla. Además, destacó que este acompañamiento ayuda a prevenir robos de vehículos, pagos con cheques sin fondos y otras modalidades de fraude.

En este caso, el comprador y el vendedor tienen que arribar a la Comandancia Norte, en compañía de un servidor público, para verificar que el número de serie y la factura se encuentren totalmente visibles y legítimos. Ayudamos a la ciudadanía a evitar fraudes, cheques sin fondo, robo de vehículos y todo lo que conlleva la venta de los mismos.

