Muere Hombre a Bordo de un Camión de Transporte Público en Ciudad Juárez

Fue la mañana de este domingo 30 de noviembre cuando se registró el fallecimiento de un hombre al interior de un camión de transporte público de la ruta Industrial en Ciudad Juárez.

Según los primeros reportes, fueron los mismos pasajeros quienes se percataron de que la persona estaba inconsciente, por lo que avisaron al chofer. Este detuvo la marcha en el cruce de las calles Juan Medina y Carlos Adame, en la colonia Anáhuac, para solicitar una ambulancia de la Cruz Roja. Al revisar al pasajero, los paramédicos informaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades Resguardaron la Zona e iniciaron Investigaciones

Al lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes se encargaron de resguardar la zona para permitir el inicio de las investigaciones correspondientes. También arribó personal del Servicio Médico Forense, encargado de llevar a cabo el traslado del cuerpo a sus instalaciones y practicar la necropsia de ley para determinar la causa de muerte e intentar establecer su identidad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones pertinentes, las autoridades puedan brindar mayor información respecto a este hecho ocurrido en el transporte público.

