Incendio Consume Bar Abandonado en la colonia Melchor Ocampo de Ciudad Juárez

Un fuerte incendio consumió por completo un bar abandonado ubicado en el cruce de las calles Del Ejido y Cadetes del 46, en la colonia Melchor Ocampo de Ciudad Juárez. Las llamas se extendieron rápidamente dentro del inmueble, lo que generó preocupación entre los vecinos, quienes temían que el fuego alcanzara las viviendas aledañas.

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio a los pocos minutos, mientras que residentes de la zona intentaban apoyar para contener el fuego que comenzaba a expandirse.

Un testigo identificado como Leonardo Hernández relató que el lugar, conocido anteriormente como El Triángulo, llevaba tiempo abandonado y era frecuentado por “malillas”, según su declaración.

Por su parte, el comandante de Bomberos, Jorge Puentes, explicó que la emergencia fue detectada también mediante cámaras del CERI y se enviaron dos unidades para atenderla. Indicó que trabajaron coordinadamente para suministrar agua y evitar que las llamas invadieran otros domicilios.

Se investiga si había personas dentro del inmueble

Vecinos señalaron que personas en situación de calle utilizaban el bar abandonado como refugio y que, posiblemente, al intentar mitigar el frío con algún tipo de fogata, el fuego pudo haberse salido de control. Sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Mientras controlaban el incendio, los bomberos realizaron una búsqueda secundaria en el interior del inmueble para descartar la presencia de personas, aunque hasta el momento no se ha verificado si alguien se encontraba dentro. Las causas oficiales del siniestro siguen bajo investigación.

