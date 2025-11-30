Se Registra Volcadura en el Periférico Camino Real de Ciudad Juárez

Durante la mañana de este domingo 30 de noviembre se registró un accidente vial en el Periférico Camino Real, a la altura del mirador conocido como Rosa de los Vientos, en Ciudad Juárez.

Según los primeros reportes, el conductor circulaba de norte a sur cuando perdió el control del vehículo después de pasar por un vado en el asfalto, lo que provocó que terminara volcado. Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como una unidad de Auxilio Vial para realizar las labores correspondientes.

En cuanto al conductor, se informó que presentó golpes leves en brazos y piernas, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital, ya que se encontraba estable tras el accidente.

Localizan Vehículo Calcinado en Carretera Ciudad Juárez–Casas Grandes

En un hecho distinto, autoridades localizaron un vehículo completamente calcinado sobre la carretera Ciudad Juárez–Casas Grandes. De acuerdo con los primeros reportes brindados por las corporaciones de seguridad, la unidad se encontraba abandonada y habría chocado contra un poste de alumbrado público, lo que ocasionó que se incendiara.

El vehículo fue localizado a la altura del kilómetro 27, no contaba con matrículas y, según información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional, el conductor huyó del lugar antes de que las autoridades arribaran.

El Vehículo fue Localizado a la Altura del Kilómetro 27 | Foto: N+

