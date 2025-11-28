Juicio Contra Presuntos “Narcosatánicos” Acusados de Asesinato Durante Ritual en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez dio inicio el juicio oral contra seis presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado catalogado por la Fiscalía como “narcosatánicos”, debido a la manera con la que, según las investigaciones, cometieron el homicidio de un joven cuyo corazón supuestamente habría sido extraído para ofrecerlo como sacrificio a la Santa Muerte.

Los señalados fueron presentados ante un Juez de Juicio Oral: Edgar R. R., Joana Michell A. G., Jaqueline Saremi B. A. y Michelle Angélica P. V., identificada como la presunta líder de la célula. Además, Jorge G. M. y Félix Iván L. C. participaron en la audiencia por videollamada.

El homicidio ocurrió el 5 de diciembre de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los acusados son presuntos responsables del homicidio de Jorge Rentería Rodríguez, de 23 años, ocurrido el 5 de diciembre de 2023 en una vivienda del fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad. La víctima presuntamente habría sido torturada y posteriormente privada de la vida, para luego ser desmembrada. Su cuerpo fue abandonado en un predio en desuso de la colonia El Mezquital.

Durante la primera jornada del juicio, dos testigos comparecieron ante el tribunal. Tras sus declaraciones, se decretó un receso y el proceso continuará el próximo lunes, cuando se reanuden las audiencias y la Fiscalía presente más elementos para sostener la acusación.

