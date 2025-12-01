Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja a un Hombre Lesionado

Durante la madrugada de este lunes 1 de diciembre, se reportó al número de emergencias 911 un ataque armado en contra de un hombre en el cruce de las calles Arturo Álvarez y Victoria Medina Hernández, en la colonia Carlos Chavira Becerra, en Ciudad Juárez.

Fueron vecinos del sector quienes realizaron el llamado a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron de inmediato para resguardar la escena y posteriormente trasladar a recibir atención médica a la víctima a la Clínica 66 del IMSS para una atención especializada. De acuerdo con los primeros informes de los agentes municipales, la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala, uno de ellos localizado en la frente.

Se Desconoce el Estado de Salud de la Víctima

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud actual del hombre ni sobre su identidad. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el ataque y tratar de identificar a los presuntos responsables de este hecho violento.

Víctima de Ataque Armado en Ciudad Juárez Muere al Recibir Atención Médica

