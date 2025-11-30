Detienen a Hombre Acusado de Abandonar un Cuerpo en Unidad Médica de Ciudad Juárez

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se informó sobre la detención de Alberto Carlos V. M., de 34 años, por su presunta responsabilidad en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron luego de que agentes municipales atendieran un llamado al número de emergencia 911, donde se reportaba a una persona lesionada en una unidad médica ubicada sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en la colonia Andrés Figueroa.

Tres Sujetos Habrían Abandonado el Cuerpo

Al arribar al lugar, personal médico informó a las autoridades que tres sujetos que viajaban en un vehículo color gris habían abandonado a la víctima en el interior para luego darse a la fuga, lo que provocó una movilización policiaca en la zona para intentar ubicar a los responsables.

Tras una búsqueda en los alrededores, oficiales lograron detener a uno de los implicados, quien fue señalado como el conductor del vehículo. Durante la inspección preventiva se le aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, por lo que el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Víctima de Ataque Armado en Ciudad Juárez Muere al Recibir Atención Médica

