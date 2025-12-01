Vuelca Camioneta en el Periférico Camino Real de Ciudad Juárez; Conductor Huyó del Lugar

La madrugada de este lunes 1 de diciembre se registró un aparatoso accidente vial en el Periférico Camino Real, casi en el cruce con Rancho Anapra, en Ciudad Juárez, donde una camioneta terminó volcada tras perder el control.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y volcó. Al lugar arribaron paramédicos para brindarle atención médica; sin embargo, el conductor huyó de la escena sin dejar rastro.

Dentro del vehículo fueron localizadas varias latas de cerveza, lo que podría indicar que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente dicha condición.

Personas Intentaban Desmantelar la Camioneta

Primeros respondientes señalaron que, al llegar al sitio, encontraron a varias personas intentando desmantelar la camioneta accidentada. El vehículo fue asegurado y quedó a disposición de elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para las investigaciones correspondientes. Se espera que las autoridades logren identificar y localizar al responsable del accidente.

