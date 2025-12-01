Habilitan Dos Refugios Temporales por Bajas Temperaturas en Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que, a partir del lunes 1 de diciembre, se habilitarán los refugios temporales ubicados en la colonia El Porvenir y en La Mármol III, principalmente para personas en situación de calle. El objetivo es brindar un techo, comida y bebida caliente durante las bajas temperaturas que comenzarán a registrarse en la región.

Mario García, director de Desarrollo Humano y Educación, señaló que los refugios operarán en un horario regular de 7 de la tarde a 9 de la mañana. Sin embargo, explicó que en caso de que la temperatura descienda por debajo de los 2 grados centígrados, estos espacios se mantendrán abiertos las 24 horas.

Ya viene la apertura de los refugios temporales. Las 24 horas se habilitan cuando la situación climática es por debajo de los 2 grados centígrados; por ahora, el horario regular es de 7 de la tarde a 9 de la mañana.

Brindarán Apoyos Para Familias Durante la Temporada Invernal

El funcionario también informó que todos los trámites relacionados con apoyos de cobijas y hule negro para familias de escasos recursos deberán realizarse en las oficinas de Desarrollo Humano, ubicadas en calle Juárez y Segunda, a un costado del Congreso del Estado.

Nos toca apoyar con el famoso hule negro, que es algo relativamente sencillo, pero que ayuda mucho a las familias para evitar filtraciones de humedad en los hogares. También nos corresponde apoyar con alimento y cobijas.

