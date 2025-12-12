¿Cuándo Llega el Frente Frío Número 21 a Veracruz? Pronostican Lluvias y Norte

La Secretaría de Protección emitió un aviso especial generado por la aproximación del Frente Frío 21, el cual ingresando al norte del Golfo de México la mañana del domingo 14 y se contempla llegue al norte de Veracruz la mañana del próximo lunes 15 de diciembre. El sistema interactuaría con una vaguada establecida sobre el suroeste del Golfo de México.

Esto podría generar lluvias y probables tormentas desde la tarde del sábado 13 al lunes 15 de diciembre en algunas regiones del estado de Veracruz. Además, derivado de esta situación, se prevé la presencia de viento al Norte y Noreste con rachas frescas a fuertes durante el fin de semana en la entidad veracruzana.

Pronóstico del clima para el fin de semana del 13 al 15 de diciembre en Veracruz

Para lo que resta de este viernes 12 y para mañana sábado 13 de diciembre los pronósticos indican condiciones limitadas para lluvias; sin embargo, se pueden registrar algunos eventos aislados, con acumulados de 5 a 20 mm, principalmente en regiones montañosas y zona sur, a partir de la tarde del sábado 13 de diciembre.

Según datos de Viento del Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h en la costa. Ambiente templado a relativamente caluroso al mediodía y fresco a frío por la noche a madrugada con probabilidad de heladas en partes altas. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Para el domingo 14 diciembre se contemplan lluvias y tormentas, con acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en el estado y máximos de 30 a 50 milímetros entre las cuencas del Pánuco al Colipa y partes altas de las cuencas del Papaloapan al Tonalá, sin descartar mayores.

El viento predominará del Noroeste y Norte de 20 a 35 km/h y rachas de 40 a 55 km/h en zonas a nivel de playa. Ambiente templado a fresco al mediodía y fresco a frío por las noches y madrugadas, se informó acerca de la probabilidad de heladas en las partes altas y montañosas de Veracruz. El oleaje será de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

El próximo lunes 15 de diciembre se esperan lluvias y tormentas aisladas. Acumulados de 5 a 20 mm en promedio en la entidad con máximos de 50 a 70 milímetros, en las partes altas de las cuencas del Pánuco al Colipa y de 30 a 50 milímetros en el resto de estas, y las partes altas de las cuencas del Papaloapan al Tonalá, sin descartar mayores a estos rangos. Viento del Norte y Noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h a nivel de playa. Ambiente templado a fresco al mediodía, fresco a frío por la noche a madrugada con probabilidad de heladas en partes altas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros cerca de la costa.

Se prevé que a partir del próximo martes 16 de diciembre disminuya el potencial de lluvias y tormentas, manteniéndose ambientes templados a frescos durante el mediodía y con tendencia de frescos a fríos por la noche con probabilidad de heladas en ciertas regiones del estado. El viento será del Norte, Noreste con rachas de 20 a 35 km/h. El oleaje pronosticado será de entre 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa veracruzana.

