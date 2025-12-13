Dan Último Adiós a la Veracruzana Jade Peña Romero; Promesa del Ciclismo Fallecida a los 14 Años

La tarde de este sábado 13 de diciembre familiares, amigos y compañeros ciclistas dieron el último adiós a Jade Peña Romero, entre lagrimas y dolor recordaron sus logros en el deporte a su tan corta edad. Con flores y globos blancos acompañaron a la carroza de su cortejo fúnebre que traslado los restos de la pequeña para una misa de cuerpo presente y más tarde ser sepultados en el panteón antiguo municipal de Coatzacoalcos

Los restos de la joven fueron velados en un funeraria ubicada en la Colonia Puerto México en Coatzacoalcos. Más tarde fue trasladada a la catedral de San José, donde entre lagrimas y dolor recordaron sus logros en el deporte a su corta edad. Con flores y globos blancos acompañaron a la carroza que traslado los restos de la pequeña Jade Romero Peña.

La pequeña Jade fue despedida por familiares y amigos en la ciudad de Coatzacoalcos, ahí compañeros del equipo profesional ciclismo como Alfredo Acevedo, mencionaron que este es un momento doloroso para todo el equipo, porque es como si fueran uno de sus hijos, y la recuerdan como una ciclista con hambre de gloria, la cual dejó muchas cosas por delante y mencionan que es una tristeza que se tenga que cortar este talento, pero que en el cielo seguirá haciendo grandes glorias.

Algunos otros compañeros ciclistas la recordaron como una niña muy contenta, competitiva y muy fuerte, también señalaron que a su corta edad era una mujer de objetivos claros, muy aferrada a luchar a seguir adelante en busca de cumplir cada una de sus metas y sueños.

Video Conductor Atropella Arrastra Ciclista Predio La Virgen Xalapa Veracruz | N+

¿Quién era la joven Jade Peña Romero?

Jade Romero Peña, de 14 años de edad y originaria de Coatzacoalcos, era considerada una auténtica promesa del ciclismo en México, destacando por su disciplina, talento y rápido crecimiento dentro de ese deporte. Jade era preseleccionada sub-17 y era el futuro del ciclismo de ruta desde los 9 años, destacó por su disciplina, constancia y pasión por el deporte.

Noticia relacionada: Jade Romero Peña, Promesa del Ciclismo Mexicano, Muere a los 14 Años; ¿Qué le Pasó?

Durante su carrera deportiva Jade tuvo presencia en competencias estatales en donde obtuvo diferentes medallas de oro, y un sobresaliente reconocimiento, además logró resultados que la posicionaron como un referente juvenil en el área de ciclismo, disciplina en la cual logró dejar una huella importante a nivel estatal e incluso nacional.

Jade Peña puso en alto el nombre de Veracruz y de México en el ciclismo

Jade falleció a los 14 años, era integrante de la categoría juvenil “A” del equipo AR Monex, uno de los semilleros más importantes del ciclismo a lo largo de México. Se encargó de representar dignamente a Coatzacoalcos y al estado de Veracruz en eventos internacionales, tanto del selectivo estatal de ciclismo, así como de las olimpiadas nacionales organizadas por la Comisión Nacional del Deporte.

Historias Recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Geldy Cruz | N+

FPF