Desfile por Día de Reyes y Mega Rosca en Veracruz: ¿Dónde y A Qué Hora se Realizará?

Este domingo 4 de enero en la ciudad y puerto de Veracruz se informó que se realizará un desfile con motivo del Día de Reyes. Fue mediante una publicación de redes sociales que se dieron a conocer todos los detalles sobre el desfile que tendrá lugar esta tarde.

En la publicación se detalla que el horario del desfile será a las 5 de la tarde partiendo de Parque Zamora hacia el Zócalo de Veracruz, circulando por toda la Avenida Independencia del Centro Histórico de la ciudad porteña.

Además del desfile se informaron algunas otras actividades a realizarse en las instalaciones del Zócalo, como por ejemplo se partirá una mega rosca de reyes que se dijo que contará con una longitud de 272 metros lineales, ademas de chocolate caliente y algunas otras sorpresas más para los asistentes.

Debido a la realización de este desfile posiblemente se den cierres parciales a la circulación vehicular en el primer cuadro del centro histórico de Veracruz, por esta razón se recomienda circular com precaución a los conductores. Ademas de hacer uso de vías alternas en caso de ser necesario.

¿Cómo estará el clima este domingo en Veracruz?

Según datos proporcionados en el boletín meteorológico de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. En las próximas 24 horas se prevé baja probabilidad de lluvia a lo largo de estado de Veracruz, sin embargo no se descartan algunos eventos de ligera intensidad especialmente alto largo de la sierra veracruzana. Ambiente templado a relativamente caluroso al mediodía y en las primeras horas de la tarde, persistirá ambiente fresco a frío por la noche y hasta la madrugada, además de señalar posibles heladas al amanecer en partes altas de regiones montañosas.

