Anuncian Desfogue de Presa en Río Papaloapan en Tlacotalpan, Veracruz: ¿Cuándo y A qué Hora?

Este jueves 19 de febrero, fue publicado un comunicado en las redes sociales oficiales donde autoridades municipales informaron a la ciudadanía en coordinación con Protección Civil, por el desfogue controlado de una presa en Tlacotalpan.

Este comunicado fue emitido luego de que las autoridades de Protección Civil del Estado de Veracruz, informaron a los municipios que se ubican en los márgenes del río Papaloapan en torno a un posible incremento en el cauce del nivel del río debido al desfogue de la presa que se ubica en Oaxaca.

Video: Desfogue de Presa Miguel de la Madrid en Oaxaca Provocará Incremento en Nivel del Río Papaloapan en Tlacotalpan

La dirección de Protección Civil de Tlacotalpan también informó, que el desfogue controlado será en la presa Miguel de la Madrid Hurtado localizada en Oaxaca, hacia el Río Papaloapan lo cual podría dejar afectaciones en dicho municipio. Esta acción se va a realizar el próximo viernes 20 de febrero.

Como consecuencia del desfogue, el nivel del río Papaloapan podría presentar incrementos del 20 al 24 de febrero, por lo cual se recomienda a la población mantener vigilancia durante los días señalados, y evitar realizar actividades dentro del cauce del río.

¿A qué hora será el desfogue de la presa en el río Papaloapan?

De acuerdo con autoridades, el desfogue de la presa está programado en un horario de 12:00 a 18:00 horas del viernes 20 de febrero. Protección Civil, explicó lo que sucederá por el desfogue de la presa.

No hay alertamiento hacia la población, únicamente es tener el cuidado permanente, sobre todo en la fecha del 23 al 24 de febrero, que es cuando se va a ver reflejado el agua que va a venir bajando de la presa hacia Tlacotalpan.

Algunos habitantes aún no se han enterado del desfogue, mientras que otros ya toman sus precauciones.

Pues ahora sí que no he visto en las redes sociales ni nada de eso, no sabría decirle.

Que en estos días van a desfogar la presa y que estemos prevenidos por algo, Dios quiera que no sea muy alto.

No, hasta ahorita no nos han advertido nada, no tenemos conocimiento de si hay algún peligro o algo para tomar medidas.

Es importante seguir las recomendaciones de las autoridades, y mantenerse alejados del margen del río, ya que no hay una información exacta en torno a cuánto podría incrementar el nivel del río Papaloapan debido a este desfogue.

