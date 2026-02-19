Muere Mujer al Caer a Barranco en Veracruz; Sucedió Mientras Cortaba Café

La noche del pasado miércoles 18 de febrero se reportó el fallecimiento de una mujer la cual se dedicaba al oficio de corte de café, fue entonces cuando al estar desarrollando su labor sufrió un accidente y cayó a un barranco de varios metros de profundidad donde lamentablemente perdió la vida.

Esto hechos tuvieron lugar en la zona serrana del municipio de Coscomatepec ubicado en la región centro de la entidad veracruzana. Según los primeros reportes indican que la mujer que falleció en este accidente fue identificada como Elvia López Hernández de 41 años, se informó que era originaria de la comunidad de Laguna Palapa.

Video Cortadora de Café Muere al Caer a un Barranco en la Zona Centro de Veracruz | N+

Luego del reporte grupos de auxilio se movilizaron de forma inmediata al lugar de los hechos, donde en coordinación con corporaciones policiacas y habitantes de la zona, tras varias horas de trabajo rescataron el cuerpo de la mujer dedicada a al corte de café.

Las autoridades dieron parte a la Fiscalía Regional con sede en Huatusco, así como a personal de Servicios Periciales, que realizó las diligencias correspondientes. El reporte de hechos recabado por la autoridades que se hicieron presentes para tomar conocimiento indica que se trató de un accidente al estar cortando café perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF