Detienen a Pareja Presuntamente Vinculada al Homicidio de “La Aguja” en Nanchital, Veracruz

Elementos de la Policía Ministerial Delegación Coatzacoalcos, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un par de sujetos, señalados por el presunto homicidio doloso de un hombre ocurrido el pasado 8 de febrero, en una cuartería en Nanchital, al sur de Veracruz.

Los detenidos son Eros Dybrayan “N” de 25 años y Christian Jair “N” de 20 años, quienes presuntamente ingresaron al cuarto que rentaba la víctima, identificada como Gustavo Adolfo alias “La Aguja”, a quien presuntamente ultimaron con arma blanca para luego escapar del lugar, dejando un mensaje de amenaza.

Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en Coatzacoalcos, Veracruz bajo el proceso penal COA/77/2026.

Así fue el hallazgo sin vida de "La Aguja" en una cuartería de Nanchital

Fue durante la mañana del pasado domingo 8 de febrero, que se informó acerca del registró de una intensa movilización de elementos de seguridad, esto tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una habitación de una cuartería, la cual se ubica en el municipio de Nanchital al sur del estado de Veracruz.

Cuando se dio el reporte del hallazgo, elementos de seguridad se trasladaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y comenzar a recabar indicios que ayudaran a esclarecer este hecho violento que conmocionó a la ciudadanía del sur de la entidad veracruzana.

Se informó por parte de las autoridades que el lugar de los hechos fue resguardo y asegurado en la colonia Los Mangos. Según los datos recabados cuando se dio el hallazgo, el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición. En aquel momento, se desconocían las causas del deceso y la identidad de la persona víctima del ataque.

