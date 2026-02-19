Atacan a Disparos Vivienda en Minatitlán, Veracruz; Autoridades Investigan

En el municipio de Minatitlán en menos de 24 horas, un nuevo hecho de violencia se registró en la zona del sur de Veracruz. Se trató de un ataque armado contra una vivienda.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 18 de febrero, en la colonia Un paso a la Gloria y Fernando Gutiérrez Barrios con los límites de Cosoleacaque, en la calle División del Norte. En ese punto de la ciudad, fue atacada a balazos la vivienda.

De acuerdo con los vecinos, se escucharon más de cinco detonaciones de arma de fuego en el lugar, por lo que de inmediato se dio aviso a las corporaciones policíacas. No se registraron personas lesionadas y los agresores se dieron a la fuga, por lo que no existen personas de detenidas.

Derivado de los hechos, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública, para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Otra vivienda atacada por sujetos armados en Coatzacoalcos, Veracruz

El pasado sábado 14 de febrero en el municipio de Coatzacoalcos, localizado igual al sur del estado de Veracruz, sujetos armados atacaron a balazos la fachada de una vivienda. Esto desató una fuerte movilización de cuerpos policiacos en la zona.

De acuerdo a los hechos, todo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 2 de Abril, casi esquina con 5 de Mayo, en la colonia Benito Juarez Sur, donde se reportó una intensa movilización de corporaciones policiacas y de auxilio.

El ataque se dio a unas cuadras del Panteón Jardín Municipal, y fueron los vecinos quienes reportaron haber escuchado por lo menos seis detonaciones de arma de fuego. Afirman que también se escucharon algunas explosiones.

