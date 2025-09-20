Detienen a Siete Personas Durante Operativo de Cateo en Fraccionamiento de Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Veracruz, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), llevaron a cabo un cateo autorizado por un juez en el Fraccionamiento Conjunto Urbano Privanzas, ubicado en el municipio de Veracruz, en respuesta a una denuncia ciudadana.

En dicho operativo se detuvo en flagrancia a Álvaro Miguel “N”, José Ángel “N”, Alejandro de Jesús “N”, Cynthia Beatriz “N”, Marcos Alexander “N”, José Manuel “N” y Emilio “N”, como probables responsables de los delitos contra las instituciones de seguridad pública, contra la salud y robo de vehículo.

Asimismo, se aseguraron motocicletas desvalijadas y motores de motocicleta, hierba verde con características similares a las de la marihuana, placas vehiculares, objetos tipo pipa, cartuchos balísticos, bolsas plásticas y tipo ziploc, tarjetas bancarias, identificaciones y estuches para chip. Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, los detenidos fueron presentados ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Veracruz para que defina su situación jurídica.

Imputan a dos presuntos secuestradores detenidos en Coatzacoalcos

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), realizó imputación en contra de Evelio “N” y Gael Steven “N” como probables responsables del delito de extorsión agravada cometido en agravio de una víctima con identidad resguardada. Los hechos ocurrieron sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en la colonia Centro de Coatzacoalcos, donde elementos policiacos realizaban un recorrido preventivo.

Durante el operativo, detectaron un vehículo estacionado de manera irregular, el cual obstruía la vialidad. Al notar la presencia policial, los ahora detenidos cambiaron de vehículo de inmediato. Al entrevistarse con la víctima, esta señaló que los ahora detenidos presuntamente lo habían extorsionado, exigiéndole dinero en efectivo bajo la amenaza de que debía “pagar piso”.

El juez dictaminó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 264/2025.

