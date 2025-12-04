Dos Nuevos Frentes Fríos Llegarán a Veracruz en Diciembre 2025: ¿Cuándo? Así Afectarán

Las autoridades de la Secretaría de Protección Civil informaron acerca de la llegada de dos nuevos frentes fríos a la entidad, el frente frío núm. 18 se espera que ingrese hoy jueves 4 de diciembre a la parte noroeste del Golfo de México y, al anochecer se prevé alcance el norte de Veracruz, además se alerto por otro sistema frontal que en próximos días estaría provovando un evento de norte con rachas fuertes a muy fuertes.

El primero estos eventos se pronostica para este viernes 5 de diciembre y el otro estaría llegando a la entidad el próximo lunes 8 de diciembre, este último se prevé sea impulsado por una masa de aire frío lo cual desarrollar un evento de norte con rachas fuertes a muy fuertes con probabilidad de lluvias en algunas regiones.

Conforme a lo informado para mañana viernes 5 de diciembre, este sistema frontal se mueva lentamente hacia el sur, llegando al centro-sur de la entidad por la tarde-noche. En este periodo, se prevé tiempo nublado con nieblas, lloviznas y lluvias dispersas, especialmente en las cuenca del norte y sur, así como en montañas por la tarde y noche.

Se dijo que el viento que prevalecerá será del noroeste y norte, con rachas de 35 a 45 km/h en el litoral, lo que elevará el oleaje de 1.0 a 1.8 metros. Las temperaturas disminuirán en las cuencas del norte.

Así las condiciones del clima para este fin de semana en Veracruz

Para el día sábado 6 de diciembre, se esperan pocos cambios en las condiciones del tiempo. Durante el domingo, se estima una disminución gradual de los nublados, con viento del sur y sureste con rachas frescas en el litoral. Además, las temperaturas podrían elevarse ligeramente. Sin embargo, de la noche de domingo al lunes, se prevén cambios significativos, ya que nuevos aportes de aire frío llegarán a la región, moviendo un nuevo frente frío hacia el sur del Golfo de México.

Para el estado de Veracruz, se anunció un aumento en el potencial de lluvias y tormentas, iniciando en el norte y extendiéndose al centro y sur de la entidad. Además se brindo información acerca de los vientos del norte que se harán presentes, con rachas fuertes a muy fuertes, y las temperaturas descenderán. Estas condiciones se extenderán al martes.

Se recomienda a la ciudadanía a estar pendientes de la emisión de posibles actualizaciones en los pronósticos meteorológicos que prevalecerán desde este jueves 4 de diciembre y hasta el próximo martes 9 de diciembre.

