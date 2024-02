Empleado de un Hotel Pierde su Pierna por Usar Bota Plástica

A Yovani Michel Márquez Reséndez, trabajador del sector turístico de la Riviera Maya, le fue amputada una extremidad inferior por una infección en su pie, debido al uso de botas plásticas.

Para realizar sus labores como lava lozas en un hotel de Playa del Carmen, Michel vestía unas botas de material de plástico, como parte del equipo fundamental de trabajo.

Asegura que el constante uso de este tipo de calzado, por más de ocho horas, le provocó una ampolla.

Me salió en la parte de abajo del pie; se me empezó a hacer grande, hacer grande y se reventó

La herida rápidamente se le infectó y se le convirtió en una gangrena, por lo que le tuvieron que amputar la extremidad inferior.

Como todo fue rápido, no hubo estudios. (...) fue directamente que el médico determinó que tenían que amputar porque ya no había tiempo, ya no podía salvar la pierna