Localizan un Cuerpo Sin Vida Flotando en el Río Orizaba; Autoridades Investigan

La mañana de este domingo 28 de septiembre mediante una llamada al número de emergencias 911, fue que se alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo flotando en el afluente del río Orizaba, a la altura del Puente del Toro.

De inmediato elementos de Protección Civil, Bomberos de Orizaba, Policía Municipal, personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y el grupo de rescate Águilas Negras acudieron al sitio para tomar conocimiento del hallazgo, e iniciar las tareas de rescate correspondientes.

Hallazgo de un cuerpo flotando en el río Orizaba generó la movilización de las autoridades. Foto: X | @virales_mex

El área fue acordonada para facilitar las labores de recuperación y garantizar la seguridad de los equipos que participaron este operativo de rescate en las inmediaciones del Río Orizaba.

Hasta el momento, la persona localizada no ha sido identificada. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes para determinar la causa de muerte e identificar a la persona.

Durante el pasado sábado 27 de septiembre se informó el fallecimiento del pequeño Ramón quien había sido reportado como desaparecido el día de ayer viernes luego de acudir al Río La Bomba ubicado en la zona norte del estado de Veracruz.

Durante el transcurso del día sábado 27 de septiembre se realizaron tareas de búsqueda en diferentes puntos de la zona donde se reportó que se le vio por última vez al pequeño de 7 años.

Autoridades dieron a conocer que había sido localizado sin vida y que habría fallecido ahogado en el río al cual había acudido para pasar un viernes recreativo en compañía de su familia, sin pensar en la tragedia que estaba por ocurrir.

Con información de Carlos Da Silva y Carolina Ocampo | N+

