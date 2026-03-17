Evacuan Dos Escuelas por Presunta Fuga de Amoníaco en Fábrica de Hielo en Veracruz

Durante la mañana de este martes 17 marzo en las inmediaciones de la calle Pípila, entre la avenida Américas y 20 de noviembre en la colonia José Cardel de la ciudad de Xalapa. Los primeros reportes indicaron que se registró una presunta fuga de amoníaco en la zona donde se ubica una fábrica de hielo.

Los hechos tuvieron lugar sobre la avenida Pípila, se informó que como medida preventiva fue necesaria la evacuación de dos planteles educativos que se encuentran asentados en la zona de la avenida Américas, esto con el objetivo salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, docente y administrativa de estas dos escuelas que se ubican muy cerca del lugar de los hechos.

Video Presunta Fuga de Amoniaco en Fábrica de Hielo Provoca Evacuación en Xalapa | N+

Hasta este punto de la ciudad se trasladaron algunas unidades de emergencia, además de elementos del heroico cuerpos de bomberos y también de Protección Civil, hasta el momento el reporte es que ya se descartó cualquier riesgo. Pero en la zona aún se registra movilización de unidades de emergencia que siguen realizando las diligencias correspondientes de este tipo de hechos.

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