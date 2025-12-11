Explosión en Restaurante de Cardel, Veracruz: Hay Cuatro Personas Heridas

La noche de este jueves 11 de diciembre, se registró una explosión de un cilindro de gas doméstico, en la parte trasera de un restaurante-bar ubicado en el centro de Cuidad Cardel, Veracruz.

Se reportan cuatro personas lesionadas como saldo de la explosión del tanque de gas LP.

En cuestión de minutos, los vecinos avisaron a las unidades de emergencias para sofocar el fuego del negocio ubicado sobre la calle Exvías del Ferrocarril “El Modelo” y evitar que alcanzara los locales y departamentos aledaños.

Personal de bomberos de la Antigua y Protección Civil Municipal, atendieron el llamado de auxilio. De manera preventiva, se evacuó a algunas personas que se encontraban a escasos metros de la explosión.

Hasta el momento, se desconoce de manera oficial la causa del siniestro. Sin embargo, no se descarta que se trate de un caso de acumulación de gas.

Trasladan a un hospital a lesionados en explosión de restaurante

Los cuatro lesionados fueron atendidos y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Presentaban heridas en varias partes del cuerpo.

Cabe mencionar que el inmueble resultó afectado, por lo que serán las autoridades quienes determinen si podrá ser habilitado.