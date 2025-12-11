Peregrino es Arrollado por Camión de su Propio Contingente en Autopista Córdoba-Veracruz

Durante el transcurso de este jueves 11 de diciembre, mientras circulaba sobre la autopista Córdoba-Veracruz, un peregrino, del cual se informó que es originario de Tepatlaxco, terminó lesionado al ser arrollado presuntamente por un camión de su mismo contingente.

Los hechos anteriormente descritos ocurrieron cuando los corredores circulaban por la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del distribuidor vial El Diamante cuando se registró el accidente.

Tras el hecho, un grupo de auxilio acudió para brindarle atención médica, y una vez que fue valorado con lesiones de consideración, se optó por gestionar su traslado a un hospital de Córdoba, donde su estado de salud se mantiene reservado.

Las autoridades siguen haciendo el exhorto a manejar con precaución y a los que manejen vehículos de los contingentes, hacerlo con cuidado y guardar la debida distancia para evitar incidentes viales.

Auto choca contra camioneta de sonideros en peregrinación de Xalapa

Un accidente vehicular se registró en el Boulevard Xalapa-Banderilla, donde las víctimas fueron peregrinos, durante la noche del pasado domingo 7 de diciembre. Los afectados iban con dirección a la localidad de Malpaís.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la colonia 21 de Marzo, donde se encontraba por salir una peregrinación por parte de sonideros de Xalapa, Veracruz, quienes esperaban que el contingente estuviera listo sobre su unidad, arriba de la batea de una camioneta.

En ese momento, un vehículo particular perdió el control y terminó impactándolos. Hasta el punto llegaron ambulancias de diversas corporaciones, quienes atendieron a por lo menos 10 peregrinos, que resultaron con lesiones luego de recibir el impacto cuando se encontraban sobre la batea de dicha camioneta.

Debido a este incidente, algunos de los peregrinos que resultaron lesionados fueron trasladados al hospital de alta especialidad de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se reportó que su estado de salud no era de gravedad; sin embargo, se ingresaron para poder descartar alguna situación que pusiera en riesgo su salud.

