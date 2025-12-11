¿Cuándo es la Lluvia de Estrellas 2025 en Veracruz? Fecha y Horario para Ver el Espectáculo

La noche del próximo 13 de diciembre el cielo se iluminará con una lluvia de estrellas que será visible en todo el país, y en varios puntos de la ciudad de Veracruz también se podrá observar hasta cien meteoros en un lapso de una hora.

El presidente de la Sociedad Astronómica de Veracruz-Boca del Río, José de Aquino Aguilera, explicó que no se requiere ningún artefacto especial para ver las estrellas fugaces que aparecerán en el cielo la noche de este 13 de diciembre. Además, durante este espectáculo se podrán distinguir tonalidades azules, verdes, amarillos, entre otros.

Puedes ver como 100 en una hora; no son tan brillantes, pero podemos ver azules, verdes, amarillos a simple vista; no requerimos ningún objeto como telescopio o binoculares.

Los meteoros que se verán se llaman “Gemínidas”, reciben este nombre debido a que surgen desde la constelación de “Géminis” y es un fenómeno que se registra cada año, localizándose en el mismo firmamento.

Ocurre en la constelación de Géminis, por eso se llaman Gemínidas y se pueden localizar en el firmamento; son dos estrellas no muy separadas.

Se informó que esta lluvia de estrellas se podrá apreciar desde las 22:00 horas de este sábado 13 de diciembre y hasta antes que amanezca. Si el cielo está despejado, se podrá observar mejor este fenómeno astronómico.

Así vieron los veracruzanos la última Superluna del 2025

Desde el bulevar de Boca del Río, con telescopios, los veracruzanos pudieron apreciar la belleza de un fenómeno natural que no será visible en muchos años más. Con los telescopios fue posible observar, en un cielo mayormente despejado, la última Superluna del año.

Video: Familias Veracruzanas Observan la Última Superluna Fría del 2025

De acuerdo con Víctor Alvarado, estudiante de astronomía, esta luna fue la última de diciembre y, por ende, la última del 2025. Se prevé que dicho fenómeno ocurrirá nuevamente hasta el año 2042.

Estamos viendo la superluna llena, que es la última del año, la última de diciembre, y para cuándo vamos a volver a tener esto galáctico, vamos a tener esto hasta el año 2042.

Quienes fueron testigos de este fenómeno quedaron maravillados con la imagen que se pudo observar en el cielo, tal como es el caso de Martín López, uno de los espectadores de este fenómeno.

Se está mirando superhermosa, está muy despejado, se podía ver realmente excelente. Gracias al amigo con sus telescopios pudimos mirarlo.

