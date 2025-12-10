Más de 10 Personas Terminan Lesionadas por Accidente de Autobús de Pasajeros en Veracruz

Durante la tarde-noche de este miércoles 10 de diciembre se registró la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias luego de que se reportara un incidente vial en el que se vio involucrado un camión de transporte de pasajeros de la ruta Geo-Herradura.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo de este accidente es de al menos 12 personas que terminaron con lesiones leves tras el accidente de la unidad de transporte público de la ruta Geo-Herradura donde se trasladaban.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la avenida Cuauhtémoc, frente a la unidad habitacional Tecnológico, al norte de la ciudad de Veracruz, donde, a decir de testigos, el conductor de la unidad habría perdido el control del vehículo por presuntamente usar el teléfono celular.

Debido a esto, se reportó que el camión terminó dentro de una de las cunetas laterales de esta vialidad. Se informó que los pasajeros que resultaron lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja en espera de las acciones que correspondan.

Hasta el momento, se desconoce la situación legal del operador del vehículo de transporte público y si es que sufrió lesiones como resultado de este accidente ocurrido en la avenida Cuauhtémoc, al norte de la ciudad de Veracruz.

Motociclistas terminan lesionados al chocar con la puerta de un vehículo

El conductor de una motocicleta que circulaba en la avenida Primero de Mayo, localizada en la colonia Ricardo Flores Magón, la tarde de este miércoles terminó lesionado al presuntamente intentar rebasar por la derecha a un vehículo que se encontraba estacionado.

El accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta intentó hacer el rebase y el automovilista que se encontraba detenido abrió la puerta del vehículo sin percatarse de que el motociclista intentaba realizar la maniobra, por lo que terminó impactándose contra la puerta y dos autos más.

Tras el hecho, terminaron lesionados él y un conductor de uno de los autos involucrados. El percance se registró en la Av. Primero de Mayo y la calle de Juan Enríquez en la ciudad de Veracruz; paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en el lugar atendieron a los dos lesionados.

Con información de Javier Maldonado y Víctor Medina | N+

LAVR