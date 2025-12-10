Dan Último Adiós a Doña Silvia, Mujer Presuntamente Asesinada por su Hijo en Vearcruz

Durante la tarde de este miércoles 10 de diciembre, en medio de lágrimas y gestos de incredulidad, fue como familiares y amigos dieron el último adiós a la señora Silvia Cruz, madre de dos hijos, quien fue brutalmente asesinada la tarde del pasado lunes 8 de diciembre, presuntamente por uno de ellos en su domicilio ubicado en Lomas de Río Medio 4.

Esta tarde el cortejo fúnebre arribó hasta el Panteón Jardín, situado en la ciudad de Veracruz. Amigos y familiares recuerdan a Silvia con aprecio, como es el caso de Guillermo Larios, cuñado de la víctima, quien indica que era una mujer dedicada y trabajadora.

Era muy agradable, era una mujer muy sencilla, muy trabajadora, muy dedicada a sus compromisos, y eso es lo que tenemos de ella.

A Silvia la recuerdan como una madre amorosa, que se preocupaba por sus hijos sin importar nada. La tarde de este miércoles 10 de diciembre, Silvia fue despedida por quienes le apreciaron en vida por su forma de ser, pero siempre recordarán el dolor de la tragedia que les cambió la vida.

Esto que hizo es nefasto, es inaudito.

Manuel "N", hijo de la víctima, fue detenido un par de horas después, tras ser señalado como el presunto responsable de dicho asesinato perpetrado en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, al norte de la ciudad de Veracruz.

La tarde del pasado lunes 8 de diciembre, autoridades y cuerpos de emergencia arribaron hasta el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Lo anterior debido a que se registró un hecho violento en el que una mujer habría perdido la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto de identidad desconocida y quien se presume, según testigos, es hijo de la víctima, habría llegado hasta un domicilio situado en un piso de uno de los condominios de dicho fraccionamiento, en el cual residía la mujer, a quien presuntamente habría privado de la vida con un arma blanca.

Al percatarse del hecho, vecinos del lugar rápidamente dieron aviso a las autoridades y, minutos después, arribaron oficiales de la Policía Estatal y personal de la Policía Ministerial para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni del presunto agresor, quien, según testigos, es hijo de la mujer que perdió la vida, tras presuntamente ser atacada con un arma blanca. Así mismo, se desconoce el móvil del ataque, a pesar de las distintas versiones que circulan en torno a este hecho.

