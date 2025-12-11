Camioneta Embiste a Peregrinos en Carretera México-Veracruz; Una Mujer Murió y Hay Otro Herido

Un camión atropelló a dos peregrinos, en la Carretera México - Veracruz, en la colonia Nuevos Horizontes, en el municipio de Huamantla. Elementos de diversas dependencias estatales, municipales y federales, acudieron para atender el accidente. El accidente se registró cerca de la medianoche de ayer, a través del número de emergencias 911.

En el lugar resultaron dos personas heridas, un hombre de unos 30 años originario de Hidalgo y una mujer de 65 años de Puebla, por lo que fueron trasladados de manera inmediata a un hospital en Huamantla. Sin embargo, la mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En el Boulevard Xalapa-Banderilla, se registró un accidente vehicular donde las víctimas fueron peregrinos, durante la noche del pasado domingo 7 de diciembre. Los peregrinos lesionados iban con dirección a la localidad de Malpaís.

El accidente ocurrió en la colonia 21 de Marzo, donde se encontraba por salir una peregrinación por parte de sonideros de la ciudad de Xalapa, Veracruz quienes esperaban que el contingente estuviera listo sobre su unidad, arriba de la batea de una camioneta.

Fue en ese momento, cuando un vehículo particular perdió el control y terminó impactándose contra la camioneta en la que permanecían los peregrinos, resultado lesionados. Ambulancias de diversas corporaciones acudieron para atender a por lo menos 10 peregrinos, los cuales resultaron con lesiones luego de recibir el impacto cuando se encontraban sobre la batea de dicha camioneta.

Algunos de los lesionados fueron trasladados al hospital de alta especialidad de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se reportó que su estado de salud no era de gravedad.

