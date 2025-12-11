Evacúan Jardín de Niños por Derrame de Hidrocarburo en Tihuatlán, Veracruz

Un derrame de hidrocarburo registrado en la comunidad de Totolapa, perteneciente al municipio de Tihuatlán, al norte del estado de Veracruz, provocó la evacuación de un jardín de niños ubicado junto al arroyo donde fue reportado dicho derrame.

La mancha que ocasionó el hidrocarburo es visible a lo largo de varios metros del cauce natural, el cual conecta directamente con el río Cazones, una de las principales fuentes hídricas de la región y que termina por desembocar en el Golfo de México.

De acuerdo con pobladores, el olor a combustible y la presencia de manchas negras sobre la superficie del arroyo fueron detectados desde la mañana del pasado martes.

La comunidad decidió evacuar a los menores de dicho centro de estudios ante el posible riesgo de algún caso de intoxicación por inhalación y la rapidez con la que el hidrocarburo avanza a lo largo del afluente.

Atienden a 44 personas en módulo de salud ubicado fuera de jardín de niños en Totolapa

A pesar de la magnitud del incidente, fue hasta 48 horas después que arribaron dos unidades de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, el personal no ofreció información sobre el origen del derrame, la dimensión de la fuga ni las posibles afectaciones ambientales o a la salud de la población que dicho derrame implica.

El acceso al jardín de niños actualmente se encuentra acordonado y una unidad médica móvil de Pemex se ha encargado de brindar atención médica a 44 personas en un día sin que alguna haya registrado algún tipo de intoxicación.

Habitantes de Totolapa exigen un peritaje inmediato, así como medidas de contención urgentes para evitar que la mancha alcance el río Cazones y comprometa la pesca, el suministro de agua y la flora y fauna ribereña.

Hasta este momento, la empresa productiva del Estado no ha emitido un comunicado oficial y el derrame continúa siendo visible en distintos tramos del arroyo.

