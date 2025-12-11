¿Qué Días No Abren los Bancos en Veracruz en Diciembre 2025 y Por Qué Suspenderán Servicio?

Al llegar el mes de diciembre, comienzan a acercarse los días festivos, las vacaciones, posadas y demás festividades. Sin embargo, también se aproxima el pago de aguinaldos, primas y fondos de ahorro en algunas empresas, es por ello que te compartimos cuándo estarán cerrados los bancos en Veracruz.

Para que puedas hacer uso de tu dinero sin problema, en N+ te compartimos el fin de semana largo en el que no abrirán las sucursales bancarias en la ciudad de Veracruz. Además, te explicamos el por qué no habrá servicio a la ciudadanía.

¿Abrirán los bancos en Veracruz este 12 de diciembre 2025?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México, el próximo viernes 12 de diciembre del 2025, será día inhábil para las entidades financieras en Veracruz.

El motivo de este cierre de sucursales, se debe a que cada 12 de diciembre se celebra el Día del Empleado Bancario, por lo que cada año no hay servicio en este fecha. Las autoridades bancarias emiten los siguientes consejos y recomendaciones, en caso de que debas realizar algún pendiente con tu dinero ante los bancos cerrados.

Prevé y realiza tus pendientes bancarios con anticipación.

Algunos bancos localizados dentro de las plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, pero podrían estar saturados.

Realizar transacciones es hacer uso de los multicajeros o practicajas

Usar la banca móvil y en línea, éstas funciona con normalidad en todas las instituciones bancarias todos los días del año

CONDUSEF no atenderá el 12 de diciembre 2025 en Veracruz

Por disposición oficial, las oficinas de atención usuarios de la CONDUSEF, permanecerán cerradas al público el viernes 12 de diciembre del 2025 en Veracruz. Las actividades se retomarán el próximo lunes 15 de diciembre, en su horario habitual.

Además, se informó que a través de CONDUSEF en línea, atienden todo el año mediante el servicio de queja electrónica.

