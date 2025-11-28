¿Cuándo Salen de Vacaciones en Veracruz? Fechas del Descanso de Invierno en Calendario SEP 2025

Las fechas decembrinas están a la vuelta de la esquina, las cuales traen consigo las vacaciones de invierno 2025 en escuelas de nivel básico del estado de Veracruz. En N+ te compartimos las fechas exactas de cuándo inician, según autoridades de educación.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno del ciclo escolar 2025-2026 están por iniciar. Sin embargo, es de mencionar, que previo a éstas hay un último puente largo derivado del consejo técnico escolar sesión ordinaria este viernes 28 de noviembre.

¿Cuándo es el último día de clases en escuelas de educación básica en Veracruz?

Autoridades educativas mencionaron, que el último día de clases para los alumnos de educación básica en el estado de Veracruz, es el viernes 19 de diciembre, dando inicio con las vacaciones de invierno 2025.

El calendario de la SEP confirma, que son 3 semanas las que se les brinda de descanso a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por fechas decembrinas. Se espera que el día en el que regresen a clases los alumnos al finalizar el periodo vacacional sea el próximo lunes 12 de enero 2026.

Es de mencionar que estas fechas de vacaciones aplican para estudiantes unicamente, ya que los maestros tienen otras actividades agendadas dentro del periodo vacacional. Entre ellas destacan, un taller intensivo para personal docente el cual será del miércoles 7 al viernes 9 de enero 2026.

Uv saldrá de vacaciones antes este diciembre 2025

Mientras que educación básica sale de vacaciones el tercer viernes de diciembre, en la Universidad Veracruzana (UV), los alumnos podrán irse de descanso desde jueves 18 del mes decembrino, hasta el lunes 5 de enero 2026 para los que tengan que presentar exámenes de extraordinario.

