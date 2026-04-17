¿A qué Hora Inicia el Festival Donde estará Martin Garrix en Veracruz?

Este sábado 18 de marzo en la macroplaza del malecón en la ciudad y puerto de Veracruz, se realizará el concierto denominado Puerto Sonoro el cual forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz será de acceso gratuito y contará con una extensa cartelera de diferentes exponentes de la música nacional e internacional.

El Festival Puerto Sonoro se tiene previsto de inicio en punto de las 16:00 horas y se contempla concluya aproximadamente a las 22:00 horas, con un cartel de productores nacionales que refleja la diversidad de la escena electrónica mexicana, y está compuesto por:

Jessica Audifred

Exodia

Tadeo Fernández

El Jarocho Selecter

Grupo Famoso

El festival dará paso con estos talentos al cierre a cargo de Martijn Gerard Garritsen, mejor conocido por su nombre artístico Martin Garrix, un DJ, remezclador y productor discográfico de origen neerlandés, de quien uno de sus mayores éxitos es el tema "Animals".

Este Circuito Nacional de Festivales por la Paz comprende presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana como Puebla, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo. Con estos eventos aseguran los organizadores buscan promover el derecho a la cultura en espacios de convivencia para todas y todos.

En la zona de la macroplaza del malecón desde el pasado miércoles 15 de abril se inició con los trabajos de instalación de escenario, sonido e iluminación, así como de todo lo necesario para la realización de este evento, el cual es organizado de forma coordinada por la Secretaría de Cultura Estatal y Federal.

El Festival Puerto Sonoro abre en Veracruz con un cartel de productores nacionales que refleja la diversidad de la escena electrónica mexicana: @JessicaAudifred, Exodia, Tadeo Fernández, El Jarocho Selecter y Grupo Famoso.@GobiernoVer @SECVERoficial pic.twitter.com/Idkk0LI9FE — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) April 17, 2026

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