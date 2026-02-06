Camión Cervecero Pierde el Control y Embiste Varios Vehículos en Veracruz; Hay Lesionados

La mañana de este viernes 6 de febrero sobre la carretera Veracruz-Xalapa se reportó un fuerte accidente vehicular en el cual se vieron involucrados varias unidad de transporte. Ocurrió en el carril de Norte a Sur en esta importante vialidad.

Según los primeros reportes se indica que un camión de carga de una empresa cervecera habría perdido el control de la unidad de carga y terminar embistiendo varias unidades que transitaban por la zona y otras que se encontraban estacionadas en este punto del tramo carretero.

Cuerpos de emergencias se trasladaron al punto para brindar la atención a las personas que resultaron lesionadas en este fuerte accidente en la zona poniente de la ciudad de Veracruz.

Información en desarrollo...

