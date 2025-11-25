Automóvil Atropella y Mata a Hombre Cuando Cruzaba la Carretera Veracruz-Alvarado
Alfredo Arellano | N+
Un fuerte accidente se reportó en la carretera Veracruz-Alvarado en la zona de la localidad “El Bayo” donde un hombre perdió la vida tras ser embestido por un vehículo cuando cruzaba la vía.
Durante la mañana de este martes 25 de noviembre en la carretera que comunica Veracruz con el municipio de Alvarado, en específico en la localidad de "El Bayo" donde se registró un fuerte accidente automovilístico.
Al punto del siniestro se trasladaron elementos de la Policía municipal de Alvarado, así como de Guardia Nacional (GN) División Carreteras, además de Policías Ministeriales para tomar conocimiento de los hechos.
La unidad involucrada se trata un vehículo sedán color blanco, el cual quedó prácticamente destrozado de la parte delantera, presentado severos daños en el área del motor y del parabrisas.
Los primeros reportes indican, que una persona cruzaba la carretera federal Veracruz-Alvarado y el vehículo no pudo alcanzar a frenar impactando de lleno a la persona, quien quedó lamentablemente sin vida a la orilla de la carretera tras el fuerte golpe recibido tras ser embestido por del vehículo.
Un carril de la vía permanece cerrado por este fuerte accidente
La vía de comunicación se vio afectada en uno de sus carriles, el que va de Alvarado hacia Veracruz, debido a este lamentable accidente, y a que el vehículo quedó obstruyendo la vialidad.
En el lugar se realizó el acordonamiento correspondiente por parte de los elementos policíacos que se presentaron como primeros respondientes y con una patrulla resguardaron la zona donde se encontraba el cuerpo del hombre sin vida quien aún permanece en calidad de desconocido.
A lo largo de la carpeta de rodamiento quedaron esparcidas partes del vehículo que quedaron en ese punto sobre el pavimento, se informó que la persona habría perdido la vida de manera instantánea debido a la fuerte colisión.
A quienes tengan que circular por la carretera Veracruz-Alvarado, se les recomienda lo hagan con paciencia y sobretodo precaución en tanto se realizan las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo de la víctima.
