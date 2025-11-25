Muere Motociclista y Menor al Impactarse Contra Vehículo en Victoria, Tamaulipas

Un motociclista y un menor de edad perdieron la vida tras un accidente vial registrado en el ejido San José de Santa Engracia en Victoria, Tamaulipas cuando la motocicleta en la que viajaban se impactó contra un vehículo particular.

Muere Motociclista y Menor Durante Accidente en Ciudad Victoria. Foto: N+

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió un menor y un motociclista en Cuidad Victoria?

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta habría invadido el carril contrario, lo que provocó la colisión. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, sin embargo, confirmaron el fallecimiento inmediato del conductor. El menor que lo acompañaba murió mientras era trasladado en ambulancia a un hospital de esta capital.

En el percance resultaron lesionados otros dos menores y un adulto, quienes fueron trasladados para su atención médica. También los ocupantes del automóvil presentaron lesiones derivadas del impacto.

Autoridades y cuerpos de emergencia arribaron al lugar para atender la situación.

