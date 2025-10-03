Grupo de Antimotines de la SSP Retira a Maestros Jubilados que se Manifestaban en Xalapa

Desde el pasado jueves 2 de octubre, hasta la mañana de este viernes 3, maestros jubilados y familiares de fallecidos cerraron las calles del centro la ciudad de Xalapa, en la capital del estado de Veracruz, para exigir el pago del seguro de vida institucional que desde hace 15 años dejaron de recibir los beneficiarios.

De acuerdo con los manifestantes, dicho seguro de vida se les iba descontando vía nómina durante su vida laboral como docentes. Es por ello, que decidieron tomar medidas cerrando varios accesos del centro de Xalapa, durante varias horas.

Video: Extrabajadores del Magisterio se Manifiestan y Cierran Calles del Centro de Xalapa

En medio de la protesta, un grupo de antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llegaron al centro para retirar a los docentes manifestantes que desde la noche del pasado jueves habían tomado las vialidades.

Más de 20 policías con escudos y toletes, avanzaron sobre la vialidad y se colocaron frente al campamento de los manifestantes, en su mayoría adultos mayores. A pesar de la presencia de funcionarios, el diálogo no prosperó y los policías retiraron las lonas, cuerdas y carpas que obstruían la calle.

Rosario Rojas, maestra jubilada que participó en la manifestación, externó que a pesar de las acciones, no han logrado una solución.

Nada más nos vienen trayendo de mesa en mesa, pero desafortunadamente no nos resuelven, no nos pueden resolver porque no tienen la facultad

La aparición de el equipo de antimotines, generó inconformidad entre los pensionados y jubilados, quienes al ver la situación decidieron retirarse, sin obtener una solución a sus inconformidades.

Noticia relacionada: Confirman Dos Casos de Coxsackie en Primaria de Dos Caminos en Veracruz

Se manifiestan por falta de maestros en carretera Xalapa-Veracruz

La tarde de ese mismo jueves 2 de octubre, la carretera Xalapa-Veracruz fue bloqueada en ambos carriles frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). La manifestación fue realizada por los padres de familia que exigen la asignación de profesores, en distintos municipios de la zona centro de la entidad como Zongolica, Tehuipango y Atlahuilco.

Noticia relacionada: Se Manifiestan en Telesecundaria en Xalapa por Falta de Maestros

La protesta generó un intenso congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera. Los padres de familia denunciaron que, pese a las solicitudes realizadas, las autoridades educativas no han dado respuesta a su petición.

Historias recomendadas:

LLZH