Localizan Hombre Muerto en Habitación de Motel en Veracruz; Esto se Sabe

En Acayucan, al sur de Veracruz un joven de aproximadamente 30 años fue presuntamente asesinado durante la noche del miércoles 19 de noviembre al interior de un cuarto de un hotel de paso. Los hechos se registraron en un motel que se encuentra ubicado a un costado de la carretera Transistmica, en los límites de los municipios de Acayucan y Oluta al sur de la entidad.

Según los primeros reportes indicaron que los empleados del lugar solicitaron el apoyo al número de emergencias, esto tras localizar al hombre con una herida al interior de la habitación número 7 del auto hotel.

Video Hombre Muerto en Habitación de Motel M14 Colonia Humbolt | N+

Como primeros respondientes acudieron al lugar de los hechos elementos de Protección Civil de Oluta y de Acayucan con la intención de preservar con vida al hombre reportado como lesionado.

Pero los paramédicos de Protección Civil nada pudieron hacer, solo confirmaron que la persona en cuestión ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato el lugar fue acordonado para efectuar las diligencias correspondientes en este tipo de casos.

Noticia relacionada: Encuentran a Mujer Sin Vida Dentro de Cuarto de Motel en Las Choapas, Veracruz

Autoridades investigan el presunto homicidio ocurrido en el motel

Se informó que la víctima había ingresado a las instalaciones del motel y a la habitación acompañado con otra persona, trascendió que ambos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

La habitación número 7 así como el inmueble quedaron bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien, a través de la Policía Ministerial y Servicios Periciales, informaron acerca del inicio de una carpeta de investigación para intentar esclarecer este hecho violento.

En el lugar se realizaron las primeras indagatorias, así como el levantamiento de pruebas para lograr dar con la otra persona que estuvo presente en este lugar y determinar si está relacionada o no con el deceso del hombre. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Video Hombre Hallado Muerto en Motel de Boca del Río, Habría Ingresado con Dos Mujeres | N+

Historias Recomendadas:

FPF