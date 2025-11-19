Hombre es Detenido por Amenazar a su Expareja con Pistola de Juguete en Agua Dulce, Veracruz

Durante la tarde del pasado martes 18 de noviembre, un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente llegó a amenazar a su expareja dentro de su domicilio, utilizando una pistola de plástico, en Agua Dulce al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron en la calle Ogarrio de la colonia Cuatro Caminos, vivienda de la mujer agredida, hasta donde llegó su expareja, un hombre identificado como Jared “N” de 20 años, con domicilio en la colonia Mil Cinco de Agua Dulce.

La exnovia llamó a las autoridades de seguridad pública luego de que identificó que su exnovio, se encontraba en su vivienda y que, aparentemente armado, la estaba amenazando. Hasta el punto en la colonia Cuatro Caminos, acudieron Policías quienes realizaron la intervención correspondiente.

Ahí se detuvo al hombre Jared “N” de 20 años, y tras la revisión de las autoridades se le localizó una pistola de juguete. Derivado de estos hechos fue detenido en el lugar, en espera de determinar su situación legal.

Mujer aparece muerta en motel de Las Choapas

El pasado domingo 16 de noviembre, una mujer fue encontrada sin vida dentro de un motel localizado sobre la calle Aviación, a un costado del campo de fútbol del sector conocido como La Cadena, en el municipio de Las Choapas al sur del estado de Veracruz.

Los empleados del sitio, acudieron a notificar el vencimiento del tiempo de estancia y fue cuando encontraron el cuerpo sin vida de la mujer recargado sobre una mesa, por lo que solicitaron de inmediato, la presencia de las autoridades ministeriales y preventivas para tomar conocimiento del caso.

De este hallazgo no se reportaron personas detenidas, ni fue informada la causa de la muerte de la mujer de identidad desconocida.

