Menores son Bajados de Auto a Punta de Arma por Policías en Agua Dulce; Dijeron Ser de un Cartel

Durante la tarde de este martes 18 de noviembre, en el municipio de Agua Dulce, al sur del estado de Veracruz, presuntamente para evitar una multa de tránsito, un grupo de menores de edad aseguraron ser del crimen organizado al estar mal estacionados bloqueando la calle Madero, por lo que agentes de tránsito les pidieron mover la unidad.

Ante la negativa de los jóvenes, se pidió el apoyo de una patrulla de la Policía Estatal, por lo que conductor y ocupantes aceleraron el vehículo para posteriormente emprender la huida hacia el centro de la ciudad, siendo intervenidos en la calle Juventino Rosas.

En el video que publicaron, se puede ver el momento en que los elementos de seguridad pública les piden descender del auto, apuntándoles con el arma de fuego, pues en ese momento el reporte que recibieron fue que al interior se encontraban personas del crimen organizado.

Posteriormente, familiares aclararon que los jóvenes no son criminales y la reacción del elemento de tránsito fue porque, al pedirles que se movieran de donde estaban mal estacionados, el conductor contestó con una negación y palabras altisonantes, lo que presuntamente desató el conflicto.

Familiares de los señalados refirieron que ellos no se encontraban haciendo acciones indebidas y que solo estaban mal estacionados; sin embargo, mencionan que los policías terminaron por encañonarlos mientras les ordenaban que descendieran del vehículo.

No estaban loqueando, estaban mal estacionados, le llevaron comida a su hermana. Ahí le dijo el tránsito que se moviera y, por decirle de cosas, los dos de que oye, que no sé qué, que no le haga al nuevo aquí, pues los encañonaron.

Tras estos hechos, se dio a conocer que los jóvenes no fueron detenidos por las autoridades que arribaron al lugar donde se llevó a cabo tal situación.

