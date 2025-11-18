Hombre Muere Atropellado en Carretera Xalapa-Veracruz; Su Cuerpo Quedó Sobre el Techo del Auto

Este martes 18 de noviembre, un hombre perdió la vida, luego de ser atropellado sobre la carretera Xalapa–Veracruz, entre Lencero y Dos Ríos. Según los primeros informes un individuo intentaba cruzar la vía cuando fue embestido por el automóvil color rojo.

Luego recibir el impacto del auto, el hombre quedó sobre el techo del vehículo, mientras que su mochila terminó al frente de la unidad. Paramédicos de Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata, llegaron al lugar para brindarle atención, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó resguardada por elementos policiales en espera de personal de Servicios Periciales, quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la persona arrollada, quien se encuentra en calidad de desconocida.

Adulto mayor muere arrollado por auto en calles de Veracruz

La tarde del pasado viernes 12 de noviembre, se registró un accidente sobre la avenida La Fragua, en el que una persona de la tercera edad habría sido arrollada por un vehículo que circulaba sobre el carril que conduce en sentido de norte a sur de la ciudad de Veracruz.

Testigos que presenciaron los hechos mencionaron, que el hombre fue impactado por el automóvil cuando intentaba cruzar la vialidad; sin embargo, Isaac "N", el conductor del vehículo de color vino implicado en el accidente explicó, que el adulto mayor habría salido de manera repentina, por lo que no lo vio y terminó por impactarse contra el auto.

El accidente se registró sobre la concurrida avenida de La Fragua, entre las calles Salubridad e Isabel La Católica. Dichas calles fueron cerradas y la zona acordonada, para que las autoridades dieran inicio con el levantamiento del cuerpo y las investigaciones.

Con información de Denisse López y Carlos Da Silva | N+

