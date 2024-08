Sujeto Encuentra a Su Pareja Muerta entre Matorrales Cerca de Su Casa en Veracruz

El cuerpo de una mujer fue encontrado la mañana de este jueves 8 de agosto, entre los matorrales de un camino de terracería que conduce a la colonia Los Pájaros, a espaldas del fraccionamiento Ruba, al poniente de la ciudad de Veracruz.

Fue su pareja quien la encontró e identificó como Karina de 29 años de edad. De acuerdo con el testimonio del hombre, la víctima salió a trabajar a las 5 de la mañana pero no llegó a su destino.

Le marqué a las seis y no contestó, hasta que dieron las 7 fui yo a su trabajo, fui a su trabajo y me dijo su jefe que no había llegado.

Encuentran cuerpo de Karina

La pareja de Karina dijo que al no encontrarla en su lugar de trabajo, llamó a la policía para presentar una denuncia por desaparición.

Me dijeron que viniera yo a la zona y que diera un número de reporte y cuando vine yo por la brecha me percaté que había, el pastizal así como si hubieran arrastrado a alguien, desde aquí desde la mera banqueta, por decirlo así y fue cuando me percaté que entre y ahí estaba mi pareja.

Los vecinos y su pareja, comentaron que el cuerpo de Karina fue hallado sin ropa, pero mantenía consigo sus pertenencias como el bolso y su celular, el cual ubicaron luego de que llamaran a su número para ver si se encontraba en el lugar o había sido robado.

Video: Encuentra el Cuerpo de su Pareja entre Matorrales Cuando Iba a Su Casa en Veracruz

Realizan el levantamiento del cuerpo

Este camino de terracería que se encuentra en la ciudad de Veracruz y en la que localizaron a la víctima, es una ruta vecinal que no cuenta con alumbrado público y que, de acuerdo con lo dicho por los vecinos, se han registrado robos y presuntamente, violaciones.

Agregaron que la pareja acababa de llegar a vivir a dicha zona, detrás del fracc. Ruba, hace pocos días. Al preguntarle a la pareja de Karina si ella transitaba recurrentemente por este camino para llegar a su trabajo, respondió lo siguiente:

No, por lo regular… bueno sí, por lo regular pasaba por aquí o si no se iba por allá arriba pero, se ve que me la agarraron aquí.

Minutos más tarde, Policías Ministeriales arribaron al lugar y acordonaron la zona para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo las investigaciones necesaria para determinar la muerte de Karina.

