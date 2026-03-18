Hombre Muere Presuntamente Infartado al Interior de Refinería de Minatitlán al Sur de Veracruz

Durante las primeras horas de este martes 17 de marzo se reportó un incidente al interior de una refinería al sur del estado de Veracruz. Donde se dio a conocer el fallecimiento de un trabajador del área de contra incendios de la refinería Lázaro Cárdenas ubicada en el municipio de Minatitlán. Presuntamente habría muerto por un infarto fulminante en su centro de labores, esto durante la madrugada de este día.

Al transcurrir de las horas, se dio a conocer la identidad de la persona fallecida, quien fue identificado como Edilberto de 55 años. Según los primeros reportes señalaron que el trabajador fue auxiliado por el área de servicios médicos de la propia refinería pero ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Ministerial tomaron conocimiento del caso para iniciar una carpeta de investigación correspondiente.

Muerte sorprende a hombre mientras jugaba futbol en Veracruz

El pasado domingo 15 de marzo se informó acerca de un lamentable hecho donde un hombre perdió la vida en plena cancha de futbol en el municipio de Boca del Río, fue identificado como Joaquín M.C. de 64 años.

En redes sociales se dio a conocer el hecho explicando que Joaquín competía como cada fin de semana, pero este domingo, aparentemente hizo mayor esfuerzo, lo que le generó el problema de salud, a pesar de los esfuerzos de sus compañeros y técnicos en urgencias, el Sr. Joaquín ya no se recuperó de lo que presuntamente habría sido un infarto.

Este no sería el primer caso de infarto fulminante en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río este año. Se contabilizan al menos seis casos de personas aparentemente en buen estado de salud, pero que en la vía pública se empezaron a sentir mal y al instante sufrieron un infarto que les arrebato la vida.

Médicos recomiendan realizar chequeos de salud al menos, cada seis meses, para conocer el estado actual de su organismo y, si se tiene conocimiento de algún padecimiento, seguir los tratamientos correspondientes.

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