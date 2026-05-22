Hombre Sobrevive a Ataque Directo con Siete Disparos; Ocurrió en la Zona Centro de Veracruz

Un ataque armado registrado la mañana de este viernes 22 de mayo en la comunidad de Cuautlapan, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán, dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado, así como una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas en la zona donde ocurrió el hecho violento.

Según datos recabados por el equipo de N+ ocurrió cuando sujetos armados dispararon en al menos siete ocasiones contra una camioneta pick-up de redilas, en donde se encontraba la víctima, quien logró sobrevivir al ataque directo.

El lesionado fue identificado como Adal Alberto “N”, quien resultó con heridas de gravedad, por lo que fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Blanco IMSS-BIENESTAR, donde su estado de salud es reportado como reservado.

Elementos policiacos acordonaron la zona, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.

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Otro ataque armado ocurrido hoy en Veracruz

La noche del pasado jueves 21 de mayo se dio a conocer que en el sur de Veracruz un hombre fue asesinado a balazos y un acompañante resultó lesionado, durante un ataque armado el cual ocurrió al interior de un bar ubicado en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa.

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El hecho violento ocurrió al interior de un video-bar ubicado sobre la calle Juan Osorio López casi esquina con Náhuatl. La víctima mortal de este hecho violento se encontraba acompañado de otra persona en el centro nocturno cuando arribaron sujetos armados que activaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones en su contra y durante el ataque.

Al lugar como primeros respondientes acudió personal de Protección Civil, quienes se encargaron de su traslado a instituciones médicas para recibir atención especializada. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Naval y Guardia Nacional, arribaron a las instalaciones del bar para tomar conocimiento de estos hechos y se encargaron de acordonar el área, en tanto se realizaron las diligencias correspondientes.

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