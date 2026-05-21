¿Qué se Sabe de la Reapertura del Deportivo Hugo Sánchez en Boca del Río tras Clausura por Riña?

A través de un comunicado, el club deportivo Racing Veracruz informó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz emitió una orden de levantamiento de clausura y la reapertura de la unidad deportiva “Hugo Sánchez”, ubicada en el municipio de Boca del Río.

En el documento compartido a través de las redes oficiales del equipo, refiere que fueron notificados acerca de esta resolución desde este día miércoles 20 de mayo del presente año en curso.

Video: Anuncian Levantamiento de Clausura del Deportivo Hugo Sánchez en Boca del Río, Veracruz

Cabe recordar que el 22 de febrero, las autoridades estatales de Protección Civil clausuraron la unidad deportiva tras un enfrentamiento entre porras del “Club Celaya” y el equipo local, que dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionados de gravedad.

La directiva del equipo local precisó que se cumplirá con las medidas de seguridad solicitadas por parte de las autoridades, además de las que pudieran registrarse previamente, luego de aproximadamente 88 días de permanecer cerradas las instalaciones del centro deportivo.

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¿Por qué fue clausurado el club deportivo Hugo Sánchez de Boca del Río?

Una persona fallecida de la barra de Celaya, así como cuatro lesionados, dos de ellos de gravedad, quienes fueron hospitalizados, fue el saldo de una riña entre las porras tras el partido del pasado sábado 21 de febrero contra el equipo de Toros de Celaya.

Video: Cronología de Hechos Tras Riña entre Porras del Racing de Veracruz y Celaya en Boca del Río

Uno de los aficionados que resultó lesionado fue Adán Ariza, de 45 años, quien terminó con fracturas en la cara y presenta hinchazón debido a los golpes, según lo narrado por Indra Ariza, hermana de Adán.

Secretaría de Protección Civil de Veracruz suspende actividades tras riña en el deportivo Hugo Sánchez

Luego de registrarse el enfrentamiento entre las porras ocurridas el pasado sábado 21 de febrero y a seis meses del inicio de la temporada del Racing Veracruz, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz suspendió las actividades en la unidad deportiva Hugo Sánchez, ubicada en el municipio de Boca del Río, Veracruz, por considerar que las condiciones del inmueble no son aptas para el uso al público.

Cabe destacar que dicho inmueble, además de albergar los partidos de futbol cada 15 días, también era usado para actividades del público en general y entrenamiento para deportistas de alto rendimiento. Hasta el momento, los sellos de clausura continúan en el lugar y no se ha dado a conocer alguna fecha exacta en la que pueda ser abierta de nuevo.

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